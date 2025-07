Ternana Ferrante e Cianci sotto i riflettori Oggi allenamento congiunto con l’Ostia Mare

Alexis Ferrante e Pietro Cianci sotto i riflettori. Anche i due attaccanti non sfuggono all’ormai noto concetto che qualsiasi big potrebbe lasciare la Ternana. Sul fronte dei possibili arrivi si attendono sviluppi per le trattative riguardanti Eyob Zambataro e Antonio Di Nardo. Per Ferrante, che vorrebbe comunque a giocarsi le proprie carte ancora in maglia rossoverde, dopo essere sfumata l’ipotesi-Campobasso continua a esserci l’interesse del Vicenza il cui tecnico è Fabio Gallo che lo stima molto fin da quando lo impiegò in pianta stabile nelle Fere 20192020. Giorgio Zamuner, diesse dei veneti, potrebbe puntare con decisione su Ferrante qualora non riuscisse ad arrivare al giovane pari ruolo David Stuckler (che si è messo in luce la scorsa stagione nella Giana Erminio) di proprietĂ della Cremonese e per il quale è in lizza anche l’Inter per la squadra Under 23. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net