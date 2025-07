Terna nel semestre investimenti record

È la semestrale della crescita e dello sviluppo per Terna che nei primi sei mesi dell'anno ha accelerato gli investimenti per accrescere e mettere in sicurezza il sistema elettrico nazionale favorendone uno sviluppo in linea con la transizione energetica. Da gennaio a giugno 2025 il gruppo guidato dall'ad e dg Giuseppina Di Foggia ha puntato la cifra record di oltre 1,3 miliardi (+26,6%) e nel solo secondo trimestre del 2025 il dato è balzato a 757,2 milioni (+35,3%). «Il sistema elettrico europeo è complesso, e l'Italia ne rappresenta una componente fondamentale. Sebbene non sia possibile eliminare completamente ogni rischio, la rete italiana è oggi decisamente più resiliente, grazie agli investimenti realizzati da Terna negli ultimi anni per rafforzarne la sicurezza», ha detto Di Foggia rispondendo nel corso della conference call con gli analisti a una domanda su un eventuale rischio blackout dopo quello accaduto nella Penisola iberica e in alcune parti della Francia lo scorso 27 aprile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terna, nel semestre investimenti record

