Il consiglio di amministrazione di Terna ha esaminato e approvato i risultati del primo semestre 2025. In un contesto macroeconomico ancora caratterizzato da elementi di incertezza che potrebbero influenzare negativamente la crescita economica mondiale, tra cui le tensioni geopolitiche e quelle commerciali legate all’introduzione di misure protezionistiche, il Gruppo ha proseguito il suo percorso di generazione di valore facendo registrare una crescita dei principali indicatori economico-finanziari. Nel primo semestre dell’anno ha infatti accelerato gli investimenti per lo sviluppo e la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per la transizione energetica, registrando un nuovo primato per il periodo con oltre 1,3 miliardi di euro investiti (+26,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Terna, i risultati del primo semestre 2025: oltre 1,3 miliardi di investimenti

