Termini Imerese nella zona industriale arrivano nuovi punti luce tra la rotonda e viale Targa Florio

Al via i nuovi impianti di illuminazione nella zona industriale di Termini Imerese. L'assessore alle Attività produttive Edy Tamajo, alla presenza di autorità locali e regionali, ha inaugurato i nuovi punti luce di viale Targa Florio, che collega il porto all’area industriale, e della rotonda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Termini Imerese, l'assessore Tamajo: "Pronti 15 milioni per l'area industriale" - Si è svolta stamattina (22 luglio 2025) nella Sala "Libero Grassi" degli uffici regionali di via degli Emiri a Palermo, una riunione operativa convocata di comune accordo tra Regione, Mimit e Invitalia, per illustrare le opportunità offerte dal nuovo avviso pubblico per l’area di crisi.

Il nuovo porto turistico di Termini Imerese prende forma. E con lui, si apre una nuova rotta per il futuro della nostra città !

Attività produttive, nuova illuminazione nella zona industriale di Termini Imerese - Al via i nuovi impianti di illuminazione nella zona industriale di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Come scrive msn.com

Quindici milioni per l’area di crisi industriale di Termini Imerese, vertice alle Attività Produttive - Nuove risorse per l'area di crisi industriale di Termini Imerese a prescindere dal rilancio dello stabilimento ex Fiat ed Ex Blutec che segue il suo percorso dopo l'assegnazione alla Pelligra Group. Si legge su blogsicilia.it