Terme l' esultanza di Croatti M5S | Finalmente le strutture potranno accedere ai fondi per il turismo

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento, a mia prima firma, all’articolo 14 del decreto ‘Disposizioni urgenti in materia di turismo’, che estende la possibilità di accesso alle risorse anche ai soggetti che gestiscono strutture termali. Una vittoria per l’intero comparto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

