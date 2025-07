Tentano di rubare all’interno di una Maserati parcheggiata in centro a Milano

Hanno cercato di rubare all’interno dell’abitacolo di una Maserati parcheggiata in centro a Milano, ma per loro sono scattate le manette, arrestati dalla polizia.Due marocchini di 24 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati nella notte tra martedì e mercoledì 30 luglio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: rubare - interno - maserati - parcheggiata

Piombino | Distruggono il finestrino di un camper in sosta per rubare all'interno, denunciati due giovani - Due persone, un uomo e una donna, sono stati denunciati dalla polizia a Piombino per tentato furto aggravato, danneggiamento e possesso di arma od oggetto atto ad offendere.

Sorpreso a rubare all'interno di un'auto parcheggiata: non potrà tornare a Novate Mezzola per tre anni - Nell'ambito delle molteplici attività di carattere preventivo poste in essere dalla Polizia di Stato di Sondrio, il Questore di Sondrio Sabato Riccio ha adottato il provvedimento della misura di prevenzione personale del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di un uomo responsabile di tentato.

Sorpreso a rubare all'interno di una Mercedes e una Fiat 500X: arrestato ladro seriale - I carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato un 42enne catanese, pregiudicato e già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.

Tentano di rubare all’interno di una Maserati parcheggiata in centro a Milano; Sorpreso a rubare in un'auto: arrestato; Aversa – Vuole rubare la Maserati di Innocenti: arrestato 33enne.