Tenta di raggirare un' anziana con la truffa del finto arresto del marito | in manette un 53enne

Ha tentato di truffare una donna di 70 anni fingendosi un appartenente alle forze dell’ordine, ma il raggiro è stato sventato grazie alla prontezza della vittima e all’intervento della polizia. L’uomo, un 53enne originario di Enna, è stato arrestato dagli agenti della squadra volanti dell’Upgsp. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

