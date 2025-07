Tensione sul piano 5G | Vogliamo il confronto diretto col sindaco

"Vogliamo sapere se il Comune è disposto a trovare una soluzione". Questa in fondo è la richiesta del comitato per lo sviluppo sostenibile di Rispescia e degli abitanti della frazione all’amministrazione comunale di Grosseto per l’installazione dell’antenna 5G. Vogliono adesso solo una persona: il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna a cui chiedere ulteriori spiegazioni, vorrebbero il primo cittadino accanto a loro per delle rassicurazioni ’dal vivo’ accusandolo di esser fuggito durante l’interrogazione che parlava dell’argomento in questione al consiglio comunale di lunedì. Anche perchĂ© sembra di capire che potrebbe a questo punto essere l’unica chiave di volta, secondo ciò che è emerso durante il confronto avvenuto a Rispescia sotto la tensostruttura Auser tra l’assessore all’ambiente Erika Vanelli, cittadinanza e comitato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Remigration Summit dell’ultradestra a Somma prima annunciato e poi annullato. Il sindaco Bellaria: “Sono a favore delle deportazioni di massa, qui non li vogliamo” - Somma Lombardo (Varese), 10 maggio 2025 – “ Un conto è la libertà di parola, il poter esprimere idee che uno può non condividere o anche condannare, un altro è dare spazio a un incontro in cui si esprimono concetti come quello di deportare le persone fino alla terza generazione, perché non sarebbero nate in Europa”.

Il sindaco di Kiev “Vogliamo far parte della famiglia europea” - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Queste le dichiarazioni del sindaco di Kyiv, Vitalij Kly?ko, durante l’incontro con la presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi, il senatore Ivan Scalfarotto e il consigliere comunale Gianmaria Radice, avvenuto ieri al Palazzo Comunale della capitale ucraina.

Agrivoltaico, assemblea pubblica infuocata: "Il paesaggio verrà stravolto”. Contestato il sindaco: “Non vogliamo l’ecomostro” - Mulazzano (Lodi) – L’assemblea pubblica del 14 maggio sul progetto di costruzione di un parco di agrivoltaico da oltre un milione di metri quadri nelle campagne tra Mulazzano e Cassino d’Alberi si è trasformata sin da subito in un “assalto alla diligenza“ dei relatori presenti all’Auditorium la Mutualistica.

Taranto in alerta, u sindaco Bitetti si dimette: dettagli daretu à e quinte di a so dimissione - Tra dati allarmanti sulla salute pubblica e un piano di decarbonizzazione contestato, l'incontro con gli ambientalisti segna il punto di rottura che porta alle dimissioni del sindaco Bitetti a Taranto ... Come scrive notizie.it

Braccio di ferro nella maggioranza. Tancredi come Bardelli: addio in Aula. San Siro e Pgt, tensione tra Sala e Pd - L’assessore alla Rigenerazione urbana comunicherà le sue dimissioni lunedì in Consiglio comunale. Si legge su msn.com