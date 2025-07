Tennis Paolini in difficoltà | subito out a Montreal

La numero uno italiana cerca un po’ di continuitĂ . Il 2024 indimenticabile di Jasmine Paolini, con medaglia olimpica e due finali nelle prove Slam è ormai acqua passata. Quest’anno, tra cambi di allenatori e difficoltĂ , l’azzurra non sta vivendo un momento semplice. Nella notte italiana, Paolini è subito uscita di scena nel “National Bank Open”, torneo WTA 1000 che si sta svolgendo in questi giorni sul cemento di Toronto in Canada. La 29enne toscana, ex numero 4 del ranking, attuale numero 7, ha perso contro la giapponese Aoi Ito per 2 – 6, 7 – 6, 7 – 6 dopo un match di quesi due ore. Ci sono anche diversi rimpianti per Paolini che avanti 6 – 2 e 4 – 1 nel secondo non è riuscita a sfruttare un match point e poi è incappata in ben 67 errori gratuiti. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tennis, Paolini in difficoltĂ : subito out a Montreal

Finisce subito l'avventura di Paolini a Montreal Aoi Ito vince 2-6, 7-5, 7-6

