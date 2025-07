Tennis chi ha vinto il Summer Trophy al Davis Plus Center

Al Davis Plus di Mestre si è concluso il Summer Trophy con 65 giocatori coordinati da Rocco Romano e Antonio Asquino, che hanno emesso i seguenti verdetti. Nel maschile vince il draw di 3^ nel derby tutto Tc Mestre l'under 18 Lorenzo.

In questa notizia si parla di: summer - trophy - davis - plus

