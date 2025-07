Tennis Bronzetti avanza a Montreal Mandlik ko Ora c’è Tauson

Una fatica lunga due ore e mezza, ma col sorriso finale. Lucia Bronzetti supera il primo turno al WTA 1000 di Montreal battendo la wild card americana Mandlik col punteggio di 4-6, 7-6 (5), 6-2. Lo fa rimontando da un set e 1-4 sotto nel secondo, con tenacia e determinazione e ritrovando precisione e compattezza nel suo tennis. La verucchiese perde il servizio al primo gioco dell’incontro, torna in sella strappando quello dell’avversaria al sesto game ma poi inciampa di nuovo sulla propria battuta. Un primo set complicato, sempre di rincorsa, con la 24enne figlia di Hana Mandlikova brava a tenere il comando fino al 6-4. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis. Bronzetti avanza a Montreal. Mandlik ko. Ora c’è Tauson

