Tennis ATP Toronto | avanzano Cobolli e Sonego fuori Gigante e Bronzetti

Per l’Italia, all’ATP di Toronto avanzano Cobolli e Sonego, fuori invece Gigante e Bronzetti. Nonostante l’assenza di Jannik Sinner – così come di altri tennisti importanti, quali Alcaraz e Djokovic -, al Masters 1000 di Toronto non manca l’Italia. Dopo la vittoria di ieri di Arnaldi contro Schoolkate e di Musetti contro Duckworth, oggi per gli azzurri si è completato il quadro del secondo turno. Sono scesi in campo Cobolli contro Galarneau (6-4, 5-7, 6-4), Sonego contro Bu Yunchaokete (6-1, 6-4) e Gigante contro Diallo (3-6, 6-7). I primi due hanno battuto gli avversari e sono avanzati al terzo turno, mentre il terzo è caduto contro il canadese. 🔗 Leggi su Sportface.it

Cobolli da record, Alcaraz come Sinner: rinuncia a Toronto. Il nuovo ranking - (Adnkronos) – Il momento d'oro del tennis italiano continua, mentre si (ri)accende, seppur a distanza, la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

