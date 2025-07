Il problema convivenza sembra ormai un lontano ricordo per Rosario e Lucia all’inizio della puntata di Temptation Island del 30 luglio. Il fidanzato ha infatti assistito a un avvicinamento estremo della sua compagna con il tentatore Andrea. Lei aveva spiegato di star avvicinandosi a un’altra persona proprio per mettere alla prova i suoi sentimenti e, al tempo stesso, ottenere una reazione dal suo ragazzo: “Deve però sbrigarsi perchĂ© i tentatori ci sono anche fuori di qui”. Lucia e Andrea, notte in spiaggia. Rosario non riesce a credere a quello che ha visto. Dopo un bel po’ di tempo trascorso in piscina, avvinghiati, Lucia e il tentatore Andrea si sono diretti in spiaggia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Temptation Island, Rosario e Lucia dal lieto fine al tradimento: un video mai visto prima