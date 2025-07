Temptation Island parla la squadra di Flavio Ubirti | Ha ricevuto un’offerta di lavoro molto importante da Mediaset

Tra i volti piĂą amati di Temptation Island dell'edizione che si concluderĂ domani c'è Flavio Ubirti, l'affascinante ventiquattrenne toscano che si era avvicinato alla fidanzata Denise, che ha partecipato al viaggio dei sentimenti insieme all'ormai ex Marco. I riflettori sin dalla prima puntata sono stati accesi sul tentatore, che ha conquistato anche il foltissimo pubblico del programma condotto da Filippo Bisciglia. Le indiscrezioni sul futuro televisivo circolavano giĂ da diversi giorni, quando il settimanale Nuovo lanciava la bomba gossip: " I segreti di Temptation Island. Sono tutti pazzi per Ubirti, ma su di lui c'è una grossa sorpresa .

