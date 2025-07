Temptation Island è caos | Vado in bagno poi

Colpo di scena a Temptation Island. Antonio si è deciso: sposerĂ Valentina. La proposta è arrivata durante la puntata del programma in onda su Canale 5 e in maniera inusuale, visto che è arrivata dopo uno scherzo architettato con la complicitĂ di Rosario, fidanzato di Lucia. Antonio ha messo alla prova i sentimenti di Valentina, facendole credere che si fosse avvicinato alla tentatrice Marta. Le immagini, delle finte rivelazioni, hanno scatenato subito la reazione di Valentina che ha chiesto un falò di confronto immediato. I due si sono ritrovati faccia a faccia per un chiarimento. "Non mi hai dato dimostrazioni, siamo venuti qui dentro per te", lo ha accusato Valentina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Temptation Island, è caos: "Vado in bagno", poi...

In questa notizia si parla di: island - temptation - caos - vado

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

“Che situazione”. Temptation Island, Filippo Bisciglia lo ha scoperto ore dopo la prima puntata: pazzesco, anche per lui Vai su Facebook

Temptation Island, la corsa disperata di Antonio: Valentina si avvicina a Francesco, lui esplode di rabbia e scappa verso il villaggio...; Temptation Island, è caos prima della partenza: spuntano segnalazioni che accendono dubbi pesanti; Temptation Island 2025, le pagelle della prima puntata: Antonio un leone da spiaggia (5), il metodo dello scot.

Temptation Island, al via la trilogia di puntate: tradimenti, falò e "coppie" scoppiate. Spoiler e anticipazioni - Temptation Island premia il suo pubblico con un triplo appuntamento in prima serata su Canale 5: stasera martedì 29 luglio, domani mercoledì 30 luglio, e giovedì 31 ... Lo riporta msn.com

Maria Concetta, crisi per Angelo a Temptation Island: fugge dalle telecamere con Marianna/ “Fuori ci vediamo” - Crisi nera a Temptation Island: Angelo dimentica Maria Concetta e si promette a Marianna? Riporta ilsussidiario.net