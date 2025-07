Temptation Island | cosa aspettarsi dalla settima puntata

√ą tutto pronto per la seconda imperdibile puntata della trilogia di Temptation Island. Questa sera, mercoled√¨ 30 luglio, a partire dalle 21.20 su Canale 5, andr√† in onda il secondo dei tre appuntamenti settimanali previsti per la trasmissione che sta appassionando sempre di pi√Ļ il pubblico. Il viaggio nei sentimenti giunto alla sua settima puntata sta per arrivare alle battute finali. Dopo il fal√≤ di confronto tra Valentina e Antonio ‚Äď che si √® concluso con un incredibile proposta di matrimonio da parte di quest‚Äôultimo ‚Äď e quello tra Sarah e Valerio che hanno deciso, tra le lacrime, di lasciare separatamente il programma, la trasmissione √® pronta a regalare nuove emozioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

