Temptation Island | cosa accadrà questa sera?

Una delle stagioni piĂą fortunate e seguite di Temptation Island sta giungendo al termine. Questa sera, mercoledì 30 luglio, andrĂ infatti in onda la penultima puntata dello show. Si tratta anche del secondo (su tre) appuntamento della settimana con le coppie che hanno deciso di affrontare un viaggio alla scoperta dei propri sentimenti sotto la guida di Filippo Bisciglia. Ascolti tv, Temptation Island sfonda il muro dei 4 milioni di telespettatori: è record dell’anno Dove eravamo rimasti. Nel corso della sesta puntata, andata in onda il 29 luglio, ci sono stati due importanti colpi di scena. La coppia costituita da Sarah e Valerio, insieme da cinque anni, si è detta addio di fronte a un falò particolarmente emozionante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Temptation Island: cosa accadrĂ questa sera?

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

