Temptation Island Antonio inganna Valentina ma poi la sorprende |   M’ vuò spusà?

Valentina al falò di confronto affronta Antonio con rabbia e dolore, certa che il loro amore sia finito. Ma tutto cambia con un video confessione e una proposta esplosiva chiude il loro viaggio nei sentimenti. Ieri sera, martedì 29 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island, la prima delle tre previste per questa settimana. Il primo segmento è stato interamente dedicato alla coppia formata da Valentina Riccio e Antonio Panico. Nella puntata precedente, Antonio aveva tentato di raggiungere il villaggio delle fidanzate, spinto dalla gelosia per la complicitĂ tra Valentina e il single Francesco Farina.

