Temptation Island Antonio e Valentina e il falò più cafone di sempre Con tanto di proposta di matrimonio!

Antonio Panico e Valentina Riccio danno spettacolo al falò di confronto finale di Temptation Island, con tanto di proposta di matrimonio super trash.

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

Temptation Island, Antonio fa la proposta di matrimonio a Valentina: «M' vuò spusà ?». Il colpo di scena (dopo lo scherzo).

Temptation Island, le pagelle: «M' vuo' spusa'?» di Antonio e Valentina (8). Valerio e Sarah in versione Titanic 4.0 (10) - Solo per cuori forti la sesta puntata del reality di Canale 5 che passerà alla storia del programma.

Ieri sera a "Temptation Island 2025" Antonio ha chiesto a Valentina di sposarlo. Le pagelle della sesta puntata - Si chiude al falò la storia tra Sarah e Valerio, che ha baciato un'altra ma lascia il programma da solo.