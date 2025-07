Temptation Island anticipazioni 30 luglio | secondo falò per Sonia e Alessio ecco come finirà

Nella settima puntata del reality, i due avvocati pugliesi torneranno a confrontarsi, scopriamo se confermeranno la loro scelta o se torneranno ad essere una coppia. Il viaggio nei sentimenti di Sonia Mattalia e Alessio Loparco sembra ormai giunto al termine. Secondo quanto anticipato da Dagospia, nella settima puntata di Temptation Island - in onda stasera mercoled√¨ 30 luglio in prima serata su Canale 5 - i due protagonisti affronteranno un secondo fal√≤ di confronto, ma l'esito non sar√† diverso dal precedente: entrambi sceglieranno di proseguire separatamente, uscendo dal programma da single. Il confronto finale Tra Sonia e Alessio: la conferma della rottura Dopo il primo fal√≤, richiesto da Loparco, che aveva gi√† espresso la volont√† di chiudere la relazione, Sonia sperava che, mostrando alcuni filmati . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

