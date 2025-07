Temptation Island 2025 Maria Concetta in crisi per Angelo | il segreto del fidanzato alla single Marianna | Video Witty Tv

Durante la sesta puntata di Temptation Island 2025 si parla anche della coppia formata da Maria Concetta e Angelo. Come prosegue il loro viaggio nei sentimenti? Temptation Island 2025, Maria Concetta scopre un segreto tra il fidanzato Angelo e la single Marianna. Nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island 2025, Angelo è sempre piĂą vicino alla single Marianna, ma è frenato consapevole della presenza delle telecamere. Il fidanzato di Maria Concetta non lo nasconde, anzi in diverse occasioni lo confessa alla single Marianna a cui chiede espressamente " stammi lontano che è meglio ". I due, infatti, in giardino vengono ripresi inconsapevolmente e si lasciano scappare ad una serie di confessioni, ma il peggio deve ancora arrivare.

temptation island 2025, maria concetta scopre il legame nascosto tra angelo e la single marianna - Maria Concetta e Angelo affrontano tensioni crescenti a Temptation Island 2025, con avvicinamenti di Angelo a Marianna che portano Maria Concetta a chiedere un falò di confronto anticipato. Lo riporta gaeta.it

