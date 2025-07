Nella penultima puntata di Temptation Island 2025 Maria Concetta e Angelo al fal√≤ di confronto si sono confrontati duramente. A parlare chiaro, senza lasciare ad Angelo la possibilit√† di replica, √® stata soprattutto Maria Concetta dopo i video visti e le confessioni della single che tentava il suo uomo. Maria Concetta ha deciso di uscire dal programma da single e non ha lasciato ad Angelo la possibilit√† di spiegarsi e farle cambiare idea. Dal suo canto Angelo, una volta che lei se ne √® andata via da sola, ha detto a Filippi di amarla e di voler far di tutto per riconquistarla. Ci sar√† riuscito? Lo scopriremo quando ci mostreranno cosa √® accaduto un mese dopo il programma. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Temptation Island 2025, Maria Concetta e Angelo al falò di confronto: come è finita? | Video Witty Tv