Temptation Island 2025 falò di confronto tra Rosario e Lucia | come è finita? | Video Witty Tv

Nella penultima puntata di Temptation Island 2025 abbiamo assistito al falò di confronto tra Rosario e Lucia. Come è finita? A richiedere il falò è stato Rosario dopo aver visto Lucia in spiaggia tutta la notte insieme al tentare. Senza saliva e con la tachicardia, Rosario ha atteso Lucia davanti al fuoco e poi ha iniziato a spiegare i suoi sentimenti e il suo dolore. Lucia ha voluto mostrare un video a Rosario sottolineando che tutto ciò che aveva fatto era stato costruito ad hoc per ottenere una reazione da lui e uscire insieme dal programma per andare a convivere. Rosario ha tirato un sospiro di sollievo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

