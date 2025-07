Temptation Island 2025 come è finita davvero fra Sarah e Valerio | il colpo di scena

La sesta puntata di Temptation Island 2025 ci ha regalato grandi emozioni e a tenere tutti con il fiato sospeso è stato soprattutto il falò di confronto fra Sarah e Valerio. Il percorso di questa coppia è stato infatti segnato da continui colpi di scena che ci accompagneranno – almeno secondo le indiscrezioni – ancora per un po’. Sarah e Valerio infatti hanno abbandonato il programma separati, ma il destino della coppia non è ancora stato deciso del tutto. Il falò di confronto fra Sarah e Valerio. Il falò di confronto fra Sarah e Valerio a Temptation Island 2025 è stato piuttosto emozionante, tanto che persino Filippo Bisciglia ha faticato a non lasciarsi andare alle lacrime. 🔗 Leggi su Dilei.it

