Temptation Island 13 diretta settima puntata | Lucia si avvicina ad Andrea per fare ingelosire Rosario

Anticipazioni settima puntata di mercoledì 30 luglio 2025. Seconda delle tre serate evento che chiudono la tredicesima edizione di Temptation Island. Qui su DavideMaggio.it arriva dunque il liveblogging della settima puntata del reality, in onda di mercoledì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto  tutto ciò che accade ai protagonisti del reality show. Le coppie rimaste sono due. Da un lato c’è quella formata da Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata, che si incontrerĂ al falò anticipato richiesto ieri sera dalla donna. Dall’altro c’è quella composta da Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, entrata in crisi nel momento in cui l’uomo, a causa di una storia passata, non se l’è sentita di andare a convivere con la nuova fidanzata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

