Temporali e schiarite | fine di luglio senza pace la previsione di Sottocorona

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, ha fornito un quadro della situazione meteo nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: ‚ÄúCi sono nuvole al nord, sulla Liguria, sull'alto Tirreno, che qualche precipitazione molto isolata la stanno dando. Sulle altre regioni ci sono ancora poche nuvole‚ÄĚ. ¬† ¬† Ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: ‚ÄúOggi, mercoled√¨ 30 luglio, abbiamo una instabilit√† molto isolata, al nord Liguria di Ponente, sull'Emilia l'Appennino, poi il Trentino Alto Adige, ci sono quantit√† piuttosto elevata di piogge, non altissime, potrebbero non essere temporali, ma magari qualche rovescio ci pu√≤ essere, lo stesso vale per il nord della Sardegna. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Temporali e schiarite: fine di luglio senza pace, la previsione di Sottocorona

