ted lasso potrebbe avere tre nuove stagioni non solo una

possibilità di rinnovo pluriennale per la serie “Ted Lasso” su apple tv+. La popolare serie televisiva “Ted Lasso”, dopo un periodo di incertezze e speculazioni sulla conclusione, si prepara a un nuovo capitolo. Non si tratta semplicemente di una stagione finale, ma di un’estensione significativa che potrebbe prolungare l’avventura del coach più amato della televisione. la ripresa delle riprese e le prospettive future. il ritorno in produzione e il possibile ampliamento della narrazione. Dopo mesi di attesa, “Ted Lasso” è tornato ufficialmente in fase di produzione con la quarta stagione. Secondo fonti vicine alla produzione, questa ripresa rappresenta non solo un nuovo ciclo narrativo, ma anche l’inizio di una lunga serie di stagioni successive. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

