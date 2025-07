tecnico di cantiere addetti alle pulizie

Proposte dai Centri per l’impiego in provincia di La Spezia. Per info e candidature visitare il sito https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 TECNICO DI CANTIERE Experimentations srl, societĂ di servizi per l’edilizia, ricerca tecnico di cantiere. La risorsa, nell’ambito della realizzazione di infrastruttura in La Spezia, dovrĂ provvedere all’esecuzione di prove su materiali in cantiere e raccolta campioni per prove in laboratorio. Richiesto possesso di diploma di perito tecnico (preferibilmente Geometra, Perito edile, meccanico, chimico). Tempo determinato full time con possibilitĂ di stabilizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

