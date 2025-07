Tavernelle il crematorio s’ha da fare Bocciato l’emendamento chiave Il comitato | E’ una vergogna

Questo crematorio s'ha da fare. La maggioranza di centrodestra in Regione ha votato contro la norma per bloccare temporaneamente, nel territorio regionale, la realizzazione di impianti crematori, in particolare quello di Tavernelle. I cittadini del quartiere anconetano, riuniti nel comitato " Aria nostra ", ieri mattina hanno manifestato davanti a Palazzo Leopardi per sostenere la richiesta: chiedevano al Consiglio regionale delle Marche di inserire nella legge di assestamento di bilancio un'apposita norma che potesse bloccare temporaneamente la realizzazione di impianti crematori nella regione.

Forno crematorio. No di Tavernelle. Oggi assemblea - No al forno crematorio a Tavernelle. È lo slogan scelto dal neonato comitato di cittadini che oggi si riunisce nella prima assemblea pubblica dedicata al dibattito sull’impianto di cremazione voluto dall’amministrazione comunale e il cui iter è già stato avviato e a buon punto.

Impianto crematorio di Tavernelle, incontro pubblico tra il comitato "Aria nostra" e il sindaco Silvetti - ANCONA – Domani, martedì 10 giugno alle 21,30, nell'ambito della Festa della primavera, il comitato "Aria nostra" incontrerà il sindaco di Ancona Daniele Silvetti.

Crematorio, Ricci promette: "Moratoria su Tavernelle" - Il Comitato ‘Aria Nostra’ di Tavernelle ha incontrato il candidato di centrosinistra a presidente delle Marche, Matteo Ricci e ha ottenuto una promessa: "Confermo e ribadisco che, qualora sarò eletto presidente, metterò mano al regolamento regionale (il Piano di Coordinamento, ndr.

Tavernelle, il crematorio s'ha da fare. Bocciato l'emendamento chiave. Il comitato: "E' una vergogna" - "Aria nostra" ieri mattina aveva manifestato davanti all'aula del Consiglio regionale con gli striscioni.

Crematorio, dietrofront in Regione: lo stop bocciato. Il comitato: «La filiera di centrodestra viene prima della nostra salute» - Sono usciti dall'aula del Consiglio regionale al grido di: "Vergogna, vergogna!