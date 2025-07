Tata non chiuderà impianti e non ridurrà forza lavoro Iveco

Tata non chiuderà alcun impianto o sito produttivo di proprietà o utilizzato da Iveco Group e non ridurrà la forza lavoro. Garantirà "la promozione di una cultura di eccellenza, in cui ai dipendenti qualificati verranno offerte opportunità di formazione e sviluppo di carriera". La sede principale di Iveco Group rimarrà in Italia, a Torino. Lo si apprende dalla nota congiunta Tata-Iveco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tata non chiuderà impianti e non ridurrà forza lavoro Iveco

In questa notizia si parla di: iveco - tata - chiuderà - ridurrà

Exor può vendere Iveco: in prima fila c’è Tata Motors - Exor potrebbe vendere interamente Iveco e in pole position sembra esserci l’indiana Tata Motors. A rivelarlo è l’agenzia Reuters, che ha spiegato come il gruppo automobilistico sarebbe interessata non alla divisione difesa ma a quella dedicata alla produzione di autobus e mezzi pesanti.

Iveco chiude col botto in Piazza Affari (+8,32%), effetto Tata - Ha fatto il botto Iveco in Piazza Affari in chiusura di seduta su ipotesi di cessione da parte di Exor.

Iveco in vendita, Elkann verso l’accordo con l’indiana Tata Motors - La famiglia Agnelli-Elkann starebbe valutando di vendere Iveco. L’azienda produce mezzi pesanti, autobus e motori ed è di proprietà della holding Exor, la stessa che controlla Stellantis e Ferrari.

Tata non chiuderà impianti e non ridurrà forza lavoro Iveco; Iveco, Elkann chiude la vendita: il settore militare a Leonardo, quello civile all’indiana Tata Motors; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+0,5). Rally di Iveco, seguita da Leonardo e Amplifon. Giù Stellantis.