Tata Motors acquisisce Iveco Group

TORINO (ITALPRESS) – Iveco Group e l’indiana Tata Motors hanno raggiunto un accordo per creare un gruppo nel settore dei veicoli commerciali che avrĂ la portata, il portafoglio prodotti e la capacitĂ industriale “ per diventare un campione globale in questo dinamico settore”, si legge in una nota. L’opa volontaria sarĂ effettuata da TML CV Holdings PTE o da una societĂ a responsabilitĂ limitata da costituire secondo la legge olandese, che sarĂ interamente posseduta, direttamente o indirettamente, da Tata Motors. L’offerta è condizionata, tra l’altro, alla separazione del Business Defence di Iveco, e riguarda tutte le common shares di Iveco Group ex separazione del Business Defence, a un prezzo unitario di 14,1 euro (cum dividend, al netto di qualsiasi dividendo distribuito in relazione alla vendita delle aziende del Business Defence) pagato in contanti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

