Tassa sulla salute la parola ora passa ai frontalieri

Dopo l’incontro del 22 luglio tra i sindacati italiani dei frontalieri e l’assessorato ai Rapporti con la Confederazione Elvetica di Regione Lombardia, si riaccende il dibattito sulla cosiddetta “tassa sulla salute”, prevista dalla legge di bilancio 2024 ma mai attuata. Il decreto attuativo è ora. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Rebus tassa sulla salute: "La Lombardia non decide" - La tassa della salute a carico dei “vecchi“ frontalieri continua a rimanere un rebus in Regione Lombardia.

Il rebus della tassa sulla salute: "Per i nostri “vecchi“ frontalieri la Lombardia non sa decidere" - La tassa della salute a carico dei “vecchi“ frontalieri resta un rebus in Regione Lombardia. Entrata formalmente in vigore con la Finanziaria 2024, finora però non è mai stata applicata: per i forti dubbi sulla sua legittimità , ad esempio dalla Svizzera che si rifiuta in base agli accordi firmati con l’Italia di fornire l’elenco dei lavoratori ai quali verrebbe applicata, e perché le regioni beneficiarie del nuovo balzello finora non sono state in grado di elaborare un regolamento.

Tassa sulla salute sui frontalieri per aumenti in busta paga: "Assurdità senza limiti" - "Pensare di risolvere il problema dell’emorragia di medici ed infermieri che dalle province lombarde confinanti si spostano verso i Cantoni Ticino e Grigioni mettendo 200 o 300 euro in busta paga recuperati dalla “tassa della salute” è un’assurdità senza limiti".

