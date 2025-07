Tartarughe nel reggiseno fermata in aeroporto una donna che tentava di imbarcarle di nascosto | follia a Miami

Un tempo si diceva “coltivare le serpi in seno”. Ora l’espressione necessita di un aggiornamento. Due strane “passeggere” sono state scoperte dal personale dell’aeroporto internazionale di Miami, negli Stati Uniti: si tratta di due tartarughe nascoste nel reggiseno di una donna. Le due testuggini sono state notate durante i controlli di sicurezza nello scalo statunitense. Gli addetti alla sicurezza aeroportuale, insospettiti dalla passeggera, hanno poi scoperto gli animali avvolti nella pellicola. La donna coltivava le tartarughe in seno, si può dire, ma le è andata male. Usa, donna fermata con due tartarughe nel reggiseno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Š Secoloditalia.it - Tartarughe nel reggiseno, fermata in aeroporto una donna che tentava di imbarcarle di nascosto: follia a Miami

