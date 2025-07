Taron Egerton si chiama fuori dalla corsa al nuovo James Bond con la motivazione più onesta di tutte

La star di Rocketman ha commentato le voci che lo vorrebbero tra i papabili per ereditare l'iconico personaggio da Daniel Craig. Taron Egerton è stato indicato tra i possibili sostituti di Daniel Craig nel ruolo dell'agente 007, ma la star ha confessato di non sentirsi adatto al ruolo e ritiene che ci siano altri colleghi più in linea con le caratteristiche del personaggio. L'attore ne ha parlato nel corso di un'intervista a Collider, quando è stato interpellato sulla possibilità di interpretare Bond nella nuova produzione di 007. Taron Egerton non si sente adatto al ruolo di James Bond "Non credo di essere una buona scelta.

