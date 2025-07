Taron Egerton afferma | Non credo di essere una buona scelta per James Bond

Taron Egerton si ritira dalla corsa per diventare il prossimo James Bond. Nonostante la sua esperienza nel genere spionistico come protagonista dei film “ Kingsman ” di Matthew Vaughn, Egerton ha dichiarato a Collider in una nuova intervista di non ritenersi la persona adatta per la nuova iterazione dell’iconico franchise di Amazon. Quando gli è stato chiesto se si sarebbe candidato per la parte, Egerton ha risposto: “ No. E non credo di essere la scelta giusta. Credo di essere troppo disordinato per quel ruolo “. L’attore gallese trentacinquenne ha aggiunto di amare molto il personaggio e “ in particolare il ruolo di Daniel Craig. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Taron Egerton afferma: “Non credo di essere una buona scelta” per James Bond

Taron Egerton e il cast di Smike – Tracce di Fuoco raccontano la nuova serie Apple Tv+ - Taron Egerton e il cast di Smike – Tracce di Fuoco raccontano la nuova serie Apple Tv+ Dopo il grande successo di Black Bird, Taron Egerton torna a collaborare con Apple TV+ e Dennis Lehane per una nuova serie, liberamente ispirata a fatti reali: Smoke – Tracce di fuoco.

Taron egerton smoke episodio 2 spiegazione finale e significato del colpo di scena - analisi della trama e dei colpi di scena di Smoke. La serie Smoke si distingue per un intreccio ricco di suspense e rivelazioni sorprendenti, che coinvolgono personaggi complessi e misteriosi.

Cast e personaggi di smoke: scopri il thriller con taron egerton su apple tv - Nel panorama delle produzioni televisive dedicate ai crimini, una nuova serie originale di Apple TV+ si distingue per la sua intensitĂ narrativa e un cast di rilievo.

