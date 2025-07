Taremi verso l’addio all’Inter | presto a Milano ma solo di passaggio

Taremi ha ormai deciso: il suo futuro non sarĂ all’Inter. L’attaccante iraniano, arrivato a parametro zero dal Porto è pronto a lasciare Milano dopo una stagione complicata. Secondo quanto riportato dai colleghi giornalisti iraniani, la sua destinazione preferita è la Premier League. IN USCITA – Secondo quanto riportato da fonti vicine al giocatore, tra cui Tasnim News, squadre come Fulham, Leeds United, Nottingham Forest e West Ham hanno avviato i primi contatti esplorativi. Anche il Besiktas in Turchia starebbe monitorando la situazione, ma Mehdi Taremi preferirebbe restare in un campionato di alto livello europeo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Taremi verso l’addio all’Inter: presto a Milano, ma solo di passaggio

Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia! - Mehdi Taremi sta trovando sempre più spazio all’Inter grazie alle sue prestazioni in Serie A e Champions League.

Taremi verso la seconda di fila con l’Inter e stavolta punta a timbrare - Taremi si prepara in vista di Inter-Lazio. L’iraniano dovrebbe scalzare sia Joaquin Correa che Marko Arnautovic per affiancare Marcus Thuram.

Inter, la semifinale degli insospettabili: da Sommer a Taremi, eroi per una sera in tutti i reparti - C`è una semifinale dei grandi protagonisti che non hanno tradito, andando oltre difficoltà , infortuni e fatiche: Bastoni, Dumfries, Calhanoglu,.

Dall'Iran - Rientro a Milano all'orizzonte per Taremi. L'attaccante atteso ad Appiano entro sabato - Dopo le notizie che riguardano il futuro di Mehdi Taremi, che dopo l'addio di Simone Inzaghi avrebbe messo in discussione la sua permanenza all'Inter (LEGGI QUI), dall'Iran arrivano aggiornamenti anch ... Lo riporta msn.com

Mercato Inter, Taremi verso l’addio: spunta un nuovo club sull’iraniano - È arrivata al capolinea l’avventura di Mehdi Taremi all’Inter: i nerazzurri stanno insistendo per la cessione. Da spaziointer.it