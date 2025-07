Taremi Inter il suo futuro è cambiato dopo l’addio di Inzaghi | 5 club alla finestra ma lui ha una preferenza! Le ultime dall’Iran

Taremi Inter, il suo futuro è cambiato dopo l’addio di Inzaghi: 5 club alla finestra, ma lui ha una preferenza! Le ultime sul futuro dell’attaccante. Il matrimonio tra Mehdi Taremi e il mercato Inter sembra destinato a concludersi prima ancora di iniziare davvero. Secondo quanto riportato da Hatam Shiralizadeh per il portale iraniano tasnimnews.com, l’attaccante classe 1992 lascerà il club nerazzurro in questa sessione di mercato estiva. Un colpo di scena inatteso, arrivato a pochi mesi dalla firma a parametro zero che lo aveva portato a Milano dopo l’esperienza con il Porto. L’attaccante iraniano rientrerà in Italia con una settimana di ritardo, con il consenso della società , e si metterà a disposizione dello staff tecnico di Cristian Chivu entro sabato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, il suo futuro è cambiato dopo l’addio di Inzaghi: 5 club alla finestra, ma lui ha una preferenza! Le ultime dall’Iran

