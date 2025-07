Taremi Inter a fine settimana il rientro in Italia dell’attaccante iraniano Poi si lavorerà sulla cessione

Taremi Inter, ritorno previsto per questo fine settimana: poi sarà addio certo dopo la svolta societaria, il bomber punta la Premier. Il futuro di Mehdi Taremi è sempre più lontano dall’ Inter. L’attaccante iraniano, classe 1992, è atteso ad Appiano Gentile nella giornata di sabato, secondo quanto riferiscono i colleghi di Tasnim News dall’Iran. Il suo arrivo è stato posticipato di qualche giorno su concessione della società , per permettergli di trascorrere del tempo con la famiglia dopo gli eventi drammatici vissuti a Teheran. Taremi, infatti, era rimasto bloccato nella capitale iraniana in seguito agli attacchi aerei di Israele, che hanno colpito alcune zone strategiche della città . 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, a fine settimana il rientro in Italia dell’attaccante iraniano. Poi si lavorerà sulla cessione

