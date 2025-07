Taranto | niente consiglio comunale Stamani sit-in Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria | rigassificatore necessario Sindaco solidarietà e richieste di ritiro delle dimissioni

Le clamorose dimissioni di Pietro Bitetti l’altro ieri sera hanno prodotto una conseguenza pressochĂ© immediata: annullata la seduta monotematica del consiglio comunale, programmata per oggi, in vista della riunione per l’accordo interistituzionale previsto domani al ministero delle Imprese. Il ministro dal canto suo ha fatto sapere che il ministero va avanti lo stesso, per l’accordo sull’ex Ilva, anche senza la decisione del Comune di Taranto. Al sindaco dimissionario, ieri, numerose attestazioni di solidarietĂ personale e numerose richieste di ritirare le dimissioni. —– Comunicazione dei Genitori tarantini: Mercoledì 30 luglio 2025, a partire dalle ore 9:30, cittadini, associazioni e comitati si ritroveranno davanti al Palazzo di CittĂ per un sit in con conferenza stampa per due vicende che vedono Taranto ancora una volta vittima di decisioni prese in altri luoghi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: niente consiglio comunale. Stamani sit-in. Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria: “rigassificatore necessario” Sindaco, solidarietĂ e richieste di ritiro delle dimissioni

? Convocazione del Consiglio Comunale - 24 luglio 2025 Il Consiglio Comunale di Taranto è convocato per giovedì 24 luglio 2025 alle ore 9:30, nella Sala Consiliare di Palazzo di Città . ? La seduta sarà trasmessa in diretta streaming al seguente link: h Vai su Facebook

