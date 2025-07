Senza sindaco non ci sarà il consiglio comunale previsto per oggi. Senza Piero Bitetti si terrà ugualmente, invece, il vertice che era stato fissato per domani al Ministero delle. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Taranto, cosa succede dopo le dimissioni del sindaco Bitetti? Salta il Consiglio comunale su Ex Ilva, non il vertice al Ministero