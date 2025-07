Da gennaio 2024 Massimo Malavolta ha iniziato a infierire sulla moglie Emanuela Massicci senza pietà. Ripetuti gli episodi contestati in cui le rimproverava di tutto (anche di volerlo lasciare), tirandole i capelli, picchiandola a sangue dopo averla chiusa con sé in bagno mentre i bambini sentivano le urla di dolore della madre che trovava la forza di consolarli vedendoli piangere per lei e chiedere imploranti al padre di smettere di picchiare la loro mamma. Le toglieva il telefono, il bancomat e i soldi, costringendola a vendersi i gioielli di nascosto per le spese di famiglia. La situazione, già gravissima, è precipitata ad inizio dicembre 2024 quando Malavolta ha iniziato ad aggredire sempre più spesso la moglie, dopo averla chiusa in camera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Talmente massacrata che aveva dovuto anche assentarsi dal lavoro