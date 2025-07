"Un sorriso sarebbe gradito". "A noi invece piace così, arrabbiato". Botta e risposta social ad accompagnare le foto che hanno corredato, sui social neroverdi, l’annuncio che ufficializza lo sbarco in neroverde di Ismaël Koné, centrocampista classe 2002 che arriva dal Marsiglia degli ex (Roberto De Zerbi, Giovanni Rossi, Pablo Longoria) ad irrobustire la mediana di Fabio Grosso. Natali ivoriani e passaporto canadese – in Canada è arrivato quando aveva 7 anni – è approdato in Europa alla fine del 2022: il Watford è il club con cui Koné debutta a gennaio 2023 nella FA Cup trovando anche la prima rete nella vittoria 3-2 contro il Norwich. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Talento e centimetri per il nuovo Sassuolo. Così Fadera e Koné ridisegnano i neroverdi