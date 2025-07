Talamasca e le novità rispetto agli altri show di Anne Rice

Il panorama delle produzioni legate all’Universo Immortale di Anne Rice si amplia con un nuovo progetto televisivo che promette di offrire un approccio innovativo e diverso rispetto alle serie precedenti. La piattaforma AMC sta sviluppando Talamasca: The Secret Order, uno spin-off che si distingue per il suo tono e le sue tematiche rispetto a Interview with the Vampire e Mayfair Witches. Questo nuovo show, previsto per l’autunno del 2025, approfondisce la storia di un’organizzazione segreta incaricata di mantenere l’equilibrio tra il mondo soprannaturale e quello umano. l’origine e il concept di Talamasca: The Secret Order. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Talamasca e le novitĂ rispetto agli altri show di Anne Rice

