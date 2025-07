Tajani | Giusto lavorare per costruzione dello Stato palestinese pronti a fare il necessario – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2025 “Giusto lavorare per la costruzione dello Stato Palestinese, ma bisogna costruirlo.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, a margine del Mimit. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Tajani: “Giusto impugnare, limite anche per Regioni speciali” - Tempo di lettura: < 1 minuto “La nostra posizione è chiara, la legge deve essere impugnata perché dal punto di vista giuridico la legge nazionale non può essere smentita da una legge regionale, anche se a statuto speciale”.

Tajani difende Israele in Parlamento: "Giusto fermare chi ha l’atomica" - "Di fronte a una minaccia nucleare, non può esservi alcuna ambiguità : l’ Iran non può dotarsi della bomba atomica ".

Tajani: Giusto lavorare per costruzione dello Stato palestinese, pronti a fare il necessario; Gaza, Tajani: Inaccettabile l'attacco alle comunitĂ cristiane palestinesi; MO, Tajani: Governo israeliano deve fermare i coloni, valutiamo nuove sanzioni.

