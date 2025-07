SWITCH MissionControl 0.134 | Nuova Release con Supporto al Firmware 20.30

Finalmente √® arrivato l‚Äôaggiornamento che tutti gli appassionati di Nintendo Switch stavano aspettando:¬† MissionControl 0.13.4 ¬†√® ora compatibile con il¬† firmware 20.3.0! Se ami giocare con il tuo¬† DualShock 4, Xbox Elite 2, o addirittura un controller Wii, questa √® la soluzione perfetta per te.¬† Niente pi√Ļ dongle, niente pi√Ļ cavi . solo¬† Bluetooth puro ¬†e prestazioni incredibili! ¬† Perch√© MissionControl √® un MUST per il tuo Switch?. ¬† Usa QUALSIASI controller Bluetooth ¬†come fosse un Pro Controller ufficiale. ¬† Fino a 8 controller connessi contemporaneamente ¬†senza lag. ¬† Vibrazione e motion controls ¬†perfettamente funzionanti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net ¬© Gamesandconsoles.net - [SWITCH] MissionControl 0.13.4: Nuova Release con Supporto al Firmware 20.3.0

In questa notizia si parla di: switch - missioncontrol - release - supporto

[SWITCH] MissionControl 0.13.3: Nuovo Aggiornamento per il Supporto al Firmware 20.2.0 - MissionControl, il popolare sysmodule che permette di utilizzare controller Bluetooth non ufficiali su Nintendo Switch, ha appena ricevuto la versione 0.

[Scena Switch] Rilasciato MissionControl v0.13.4; [Scena Switch] Rilasciato Ultra-NX v2.3|R4 Plus; [Scena Switch] Rilasciato MissionControl v0.9.3.

Nintendo Switch, supporto per l'audio Bluetooth inserito nel firmware ... - 0 per Nintendo Switch introduce una funzione parecchio desiderata dagli utenti: il supporto per i dispositivi audio Bluetooth. Lo riporta multiplayer.it