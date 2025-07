SWITCH Atmosphère 1.93 | Tutto quello che c’è da sapere sull’ultima release

Atmosphère 1.9.3 è ufficialmente disponibile, segnando l’ ottantaquattresima release del famoso custom firmware per Nintendo Switch. Questa versione introduce importanti aggiornamenti, miglioramenti di stabilità e correzioni di compatibilità, oltre al supporto per il firmware ufficiale 20.3.0. Novità principali in Atmosphère 1.9.3. Aggiornamenti chiave. Supporto base per il firmware 20.3.0 – Atmosphère è ora compatibile con l’ultima versione del sistema operativo della Switch.. Fix per i mod di Star Wars: Knights of the Old Republic II – Risolti problemi di caricamento dei mod per questo titolo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

