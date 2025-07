Sventagliate del Quirinale | l' intervento di Mattarella alla cerimonia del Ventaglio

Dall'ulteriore condanna della Russia (dopo che ancora oggi il Cremlino ha inserito il capo dello stato nella lista dei "russofobi" ) alla richiesta di cessate il fuoco immediato a Gaza, passando per le derive del trumpismo. Sono questi i principali punti toccati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso alla cerimonia del Ventaglio, l'annuale incontro estivo con la stampa quirinalizia. "In politica internazionale sembra essere tornati all'ottocento", ha esordito il capo dello stato. Parlando di una politica internazionale "in cui si punta piĂą a essere temuti che rispettati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sventagliate del Quirinale: l'intervento di Mattarella alla cerimonia del Ventaglio

In questa notizia si parla di: mattarella - cerimonia - ventaglio - sventagliate

La conduttrice della 70esima cerimonia dei David di Donatello, uscita ora dal Quirinale ha affermato "Mattarella ha fatto un meraviglioso discorso". - R oma, 7 mag. (askanews) – La 70esima cerimonia dei David di Donatello sarà “emozionante”. Lo ha detto la conduttrice della serata, Elena Sofia Ricci, all’uscita dall’evento al Quirinale con tutti i candidati.

Mattarella e Meloni alla cerimonia d'insediamento di Leone XIV - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier, Giorgia Meloni, sono in piazza San Pietro per assistere alla cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV.

Al Novi Sad la cerimonia del Mak P100 con il Presidente Mattarella, come cambia la viabilità - In occasione della cerimonia del Mak P100 in programma presso il parco Novi Sad venerdì 23 maggio - che vedrà come ospite d'onore il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - saranno operate alcune modifiche alla viabilità .

Sventagliate del Quirinale: l'intervento di Mattarella alla cerimonia del Ventaglio.

Sventagliate del Quirinale: l'intervento di Mattarella alla cerimonia del Ventaglio - Il capo dello stato insiste con la Russia, condanna l'aggressione di Putin, denuncia le derive del trumpismo senza nominare mai il presidente americano e chiede una svolta nella “disumanità” a Gaza: c ... Si legge su ilfoglio.it

Mattarella alla cerimonia del Ventaglio: «Continua la postura aggressiva della Russia» - «Una diffusa tendenza alla contrapposizione irriducibile, alla intolleranza alle opinioni diverse dalle proprie, al rifugio in slogan superficiali e in pregiudizi, tra i quali ... msn.com scrive