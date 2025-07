Svelate le dimensioni della cometa 3I ATLAS | è grande come l'asteroide che uccise i dinosauri non aviani

Grazie al potentissimo Osservatorio Vera C. Rubin, recentemente messo in servizio, i ricercatori hanno determinato le dimensioni della cometa 3IATLAS, il terzo oggetto interstellare a essere identificato nel Sistema solare. Secondo i calcoli ha un diametro di circa 11 chilometri, quanto l'asteroide che 66 milioni di anni fa, alla fine del Cretaceo, determinò l'estinzione dei dinosauri non aviani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Oggetti interstellari e vita aliena: le prime ricerche del telescopio Vera Rubin - Secondo gli esperti, sarà "come l'astronomia di una volta: trova l'oggetto, punta il telescopio su di esso e discuti". Riporta nationalgeographic.it