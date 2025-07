Surfista finisce in balia di vento e onde e non riesce a tornare verso riva | salvato dal bagnino

Volevano godersi il vento e una giornata di surf, ma sono finiti oltre il limite di balneazione e hanno iniziato ad avere difficoltĂ nel tornare verso riva. Due di loro, alla fine, sono riusciti a rientrare, con il terzo messo in salvo dal pronto intervento del bagnino degli Angeli del Mare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: tornare - vento - riva - bagnino

La Casa Ultima: felicità sarà soprattutto poter tornare nella propria terra per riuscire a cambiare la direzione del vento - Ma la felicità non è sicuramente tornare o rimanere per continuare a zappare, a lavorare la terra del padrone con la schiena curva per la fatica e l’obbedienza, senza nessuna lamentela; a sottostare ai soprusi senza mai chiedere conto perché se ti lamenti perdi il pezzo di pane che serve a sfamare la famiglia, e i figli, anche loro, come noi, crescendo avranno la schiena piegata e continueranno a stare zitti.

Brutta avventura, fortunatamente a lieto fine, questa mattina 8 luglio a Torre Lapillo (Le), dove cinque turisti provenienti da Udine e Assisi, nonostante il maltempo e il forte vento, hanno deciso comunque di fare il bagno nel mare antistante la spiaggia libera. P Vai su Facebook

Non riescono a tornare a riva a causa della forte corrente: tre uomini salvati a Punta Aderci [VIDEO]; Papà e figlia intrappolati nella corrente. L'eroico salvataggio del bagnino: Mai capitata una situazione così. Ho fatto il mio dovere; Bagnino salva ragazzina di 12 anni che rischia di annegare a Latina: Era svenuta nel mare mosso.

Ragazze in difficoltà nelle acque del mare di Palinuro. Provvidenziale l’intervento del bagnino e di alcuni bagnanti - Paura nel pomeriggio di ieri a Palinuro per due giovani che non riuscivano più a tornare a riva durante un bagno lungo la spiaggia in località Saline. Come scrive ondanews.it

Gaeta, intrappolata nella sabbia: salvata dal bagnino - Settimana scorsa a Montalto di Castro Marina un 17enne ha perso la vita seppellito dalla sabbia di una buca che st ... Segnala quotidiano.net