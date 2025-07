Supplenze GaE e GPS 2025 26 | cattedra completa più 6 ore nella scuola paritaria?

Gli aspiranti inclusi in GaE e in GPS possono presentare domanda per l'assegnazione delle supplenze sino al prossimo 30 luglio. E' possibile ottenere un incarico nella scuola statale più 6 ore nella scuola paritaria?

Supplenze inferiori a 30 giorni scuola dell'infanzia comune di Firenze. Domanda di messa a disposizione - Il Comune di Firenze acquisisce la domanda di messa a disposizione per l'anno scolastico 2024/2025 nel profilo di Funzionario Insegnante di Scuola di infanzia  (area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – C.

Proroga supplenze ATA art. 70: occorre verificare che sia richiesta e concessa anche nell'altra scuola. Con nota del 23 maggio il Ministero ha autorizzato la proroga dei contratti di supplenza del personale ATA in scadenza il 30 giugno.

Supplenze docenti 2025/26, algoritmo analizza le preferenze nell'ordine inserito e associa la cattedra solo se disponibile in quel turno di nomina - Come funzionerà l'algoritmo che assegna le cattedre L 31 agosto o 30 giugno disponibili per l'anno scolastico 2025/26 agli aspiranti che presentano la domanda delle max 150 preferenze entro il 30 luglio.

GPS, 150 preferenze supplenze 2026: il completamento dello spezzone e il timore di essere considerati rinunciatari i due rompicapo della domanda. RISPOSTE AI QUESITI - Ultime ore per la compilazione della domanda per la richiesta delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026: la domanda su Istanze online